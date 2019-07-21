انت الان تتابع الداخلية: ضبط العامل الذي اساء للشعب الكويتي وجار ابعاده عن البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الداخلية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام عامل من جنسية آسيوية بالإساءة للشعب الكويتي.

إذ توضح الإدارة أنه وعلى الفور وبمجرد رصد مقطع الفيديو انتقلت قوة من مديرية أمن محافظة حولي التابعة لقطاع الأمن العام الى منطقة النقرة لإلقاء القبض على العامل الذي تبين انه وعدد من العمال المخالفين لقانون الاقامة يقومون بغسيل المركبات مقابل مبالغ مالية وتمكنت القوة من ضبط العامل الذي اساء للشعب الكويتي، كما تم ضبط عدد 4 عمال مخالفين لقانون الإقامة وقانون العمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيداً لإبعادهم عن البلاد، وجار اتخاذ اللازم مع كفلائهم حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.