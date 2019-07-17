انت الان تتابع مكافحة الفساد: إحالة قضايا تطاير الحصى ومشكلة الأمطار الأخيرة الى النيابة قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) المستشار عبدالرحمن النمش إن المرحلة المقبلة للهيئة مهمة وتتمثل في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

جاء ذلك في تصريح صحفي للنمش اليوم الأربعاء عقب لقائه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وأعرب النمش عن تشرفه بلقاء سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه حيث أطلع سموه على خطة الهيئة القادمة ومشاريعها خلال السنة 2019 - 2020 مضيفا "تلقينا كل الدعم من سموه في هذا الجانب وتلقينا توجيهاته السامية في هذا المجال".

وأوضح أنه أطلع سموه أيضا على خطة الهيئة في البلاغات وإقرارات الذمة المالية وسياسة الهيئة في التوعية وتثقيف المجتمع خلال الفترة المقبلة معربا عن الأمل في أن تتقدم الكويت في مكافحة الفساد في المرحلة القادمة.

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ولفت إلى موافقة مجلس الوزراء الكويتي الاثنين الماضي على تشكيل اللجنة العليا للاستراتيجية مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستقود الوزارات في تطبيق الاستراتيجية العامة لمكافحة الفساد وأن يكون لها أثر كبير في هذا الجانب.

وذكر أن هذا التطبيق سيستمر لمدة سنوات إذ ستدخل الهيئة في كل وزارة وتقوم بتبيان مواقع الفساد فيها والعمل على حلها مضيفا أنه أطله سموه كذلك على كل الأمور المتعلقة بالقضايا التي تحقق فيها الهيئة.

وأفاد بأن الإحالات القادمة التي ستتم إحالة قضايا مهمة على الساحة إلى النيابة العامة وأهمها قضايا تطاير الحصى ومشكلة الأمطار التي حصلت مؤخرا.