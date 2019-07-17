انت الان تتابع الحكومة: غير صحيح صدور قرار بتبرئة الشركات الموقوفة بسبب تداعيات الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم نفى رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم اليوم الأربعاء صدور قرار من لجنة التظلمات في مجلس الوزراء بتبرئة الشركات والمكاتب الهندسية الموقوفة بسبب تداعيات الأمطار الأخيرة. وقال المزرم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) نقلا عن رئيس لجنة التظلمات "إن قرار اللجنة انتهى إلى تطبيق البند 4 من المادة 85 الخاصة بالجزاءات من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة". وأضاف أن البند ينص على أن "تحرم كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل المطلوب من الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية المناقصة محل الخلاف".

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