النائب عمر الطبطبائي: تطاول قناة العربية على الكويت مرفوض جملة وتفصيلا

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أكد النائب عمر الطبطبائي ان ما حدث من تطاول في قناة العربية على الكويت مرفوض جملة وتفصيلا.
وقال في تصريح صحفي ان محاولات دفع موقف الكويت الحيادي من الأزمة الخليجية في أي اتجاه فاشلة.
وجدد الدعم الكامل لمساعي سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في رأب الصدع الخليجي.
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