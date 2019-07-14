انت الان تتابع النائب عمر الطبطبائي: تطاول قناة العربية على الكويت مرفوض جملة وتفصيلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائب عمر الطبطبائي

أكد النائب عمر الطبطبائي ان ما حدث من تطاول في قناة العربية على الكويت مرفوض جملة وتفصيلا.

وقال في تصريح صحفي ان محاولات دفع موقف الكويت الحيادي من الأزمة الخليجية في أي اتجاه فاشلة.

وجدد الدعم الكامل لمساعي سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في رأب الصدع الخليجي.