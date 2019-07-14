النائب د. الدمخي: اساءة قناة العربية للشعب الكويتي لن تثني الكويت عن المضي في طريق توحيد الخليج...

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النائب د. عادل الدمخي أكد النائب د. عادل الدمخي على أن علاقة الكويت بأشقائها الخليجيين وخاصة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية أكبر من مثيري الفتن. وقال في تصريح صحفي أن إساءة إعلامية قناة العربية للشعب الكويتي لن تثني الكويت قيادة وشعبا عن المضي في طريق توحيدة الخليج ونشر الألفة والمحبة بين الأشقاء.

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