الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المذيعة سارة الدندراوي اعتبرت قناة العربية ردود الفعل في الكويت على اساءة المذيعة سارة الدندراوي بأنها صادرة من عناصر محسوبة على قطر في الكويت وذلك بسبب تغطيتها لخبر إلقاء القبض على خلية الاخوان المسلمين في الكويت.

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كانت هذه تفاصيل خبر "العربية": مغردو قطر في الكويت يهاجمون القناة وحاولوا الإساءة للزميلة سارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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