وزارة الإعلام: ما قامت به مذيعة قناة العربية يحمل اساءة بالغة وغير مقبولة تجاه الكويت وشعبها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الإعلام

أعربت وزارة الإعلام عن رفضها لاقحام الكويت بقضايا إعلامية لا دخل لها فيها مشيرة إلى أن ما قامت به مذيعة قناة (العربية) يحمل إساءة بالغة غير مقبولة تجاه الكويت وشعبها.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاحد أن الكويت سعت وتسعى دائما إلى وحدة الموقف الخليجي وتجاوز الخلاف بين الأشقاء كما دعت دائما إلى وقف الحملات الإعلامية لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس وتأثير سلبي مباشر على روح تلك العلاقة.

وأشارت الى حرص الكويت على النأي بنفسها عن أن تكون طرفا في تلك الحملات وشددت على أنها قد قامت ‏بإتخاذ إجراءاتها الداخلية المعتادة بالتواصل مع المسؤولين في قناة العربية ومكتبها في الكويت وطالبتها بتصحيح الخطأ وتداركه فورا.

وأكدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الكويت تحترم حرية التعبير والعمل الإعلامي المهني لا سيما الذي يسعى إلى تقريب وجهات النظر وتحقيق وحدة الصف الخليجي.