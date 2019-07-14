النائب البابطين: ما صدر من قناة العربية وقاحة والكويت مستمرة ولن يثنيها هرج الصغار صناع الفتن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - النائب عبدالوهاب البابطين

أكد النائب عبدالوهاب البابطين أن ما صدر من قناة العربية ليست اساءة فقط بل وقاحه تعكس تربية الشخص وأخلاقه، مشيرا الى أن قدر الكبار أن يكونوا كبار و قدر الصغار بقاءهم بالقاع بسفالتهم.

وقال في تصريح صحفي اليوم "ستستمر الكويت بالقيام بدورها بمحاولات حل الخلاف الخليجي ولم الشمل و لن يثنيها هرج الصغار صناع الفتن"