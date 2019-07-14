أكد النائب عبدالوهاب البابطين أن ما صدر من قناة العربية ليست اساءة فقط بل وقاحه تعكس تربية الشخص وأخلاقه، مشيرا الى أن قدر الكبار أن يكونوا كبار و قدر الصغار بقاءهم بالقاع بسفالتهم.
وقال في تصريح صحفي اليوم "ستستمر الكويت بالقيام بدورها بمحاولات حل الخلاف الخليجي ولم الشمل و لن يثنيها هرج الصغار صناع الفتن"
كانت هذه تفاصيل خبر النائب البابطين: ما صدر من قناة العربية وقاحة والكويت مستمرة ولن يثنيها هرج الصغار صناع الفتن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.