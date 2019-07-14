النائب خورشيد: على وزارة الاعلام اتخاذ الاجراءات القانونية حيال قناة العربية

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النائب صلاح خورشيد أكد النائب صلاح خورشيد أن ما فعلته قناة العربية بحق الكويت والكويتيين غير مبرر ومرفوض جملة وتفصيلا ولا يخدم المساعي الجدية الرامية الى راب الصدع بين الاشقاء الخليجيين. وطالب خورشيد وزارتي الخارجية والاعلام اتخاذ الاجراءات الديبلوماسية والقانونية حيالها.

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