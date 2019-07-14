النائب خالد العتيبي: الإعلام رسالة لوثتها قناة العربية وعلى الحكومة الرد على هذه المهاترات الصبيانية...

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النائب خالد العتيبي

قال النائب خالد العتيبي أن ما فعلته قناة العربية باقحام الكويت بقضية ليس لها شأن بها هي بمثابة تجاوز في أخلاق المهنية الاعلامية ومحاولة لضرب أسفين الفتنة وتوسيع نطاق الخلاف الذي ضرب المنظومة الخليجية.

وأضاف العتيبي في تصريح له أن الإعلام رسالة ومهنية لوثتها قناة العربية وعلى الحكومة أن ترد على هذه المهاترات الصبيانية.