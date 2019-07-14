انت الان تتابع النائب فيصل الكندري: مذيعة قناة العربية خرجت عن العرف وعلى الحكومة اتخاذ اجراءات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائب فيصل الكندري

قال النائب فيصل الكندري ان خروج المذيعة في قناة العربية عن العرف الإعلامي والحديث عن الدولة الشقيقة ومن ثم الكويت بأسلوب مستفز ووقح يلزم ⁧‫قناة العربية‬⁩ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم "فضلا عن اتخاذ الأجهزة الحكومية في الكويت اجراءاتها لمحاسبة كل من يتجرأ على ذكر اسم دولة الكويت".