النائب العدساني: ألغيت مداخلة لي بقناة العربية بعد المساس الذي وقع على بلدي الغالي

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النائب رياض العدساني قال النائب رياض العدساني أنه ألغى مداخلته على بنشرة أخبار قناة العربية وذلك بسبب المساس الذي وقع على بلدي الغالي وإقحام الكويت في قضية لا شأن لها فيها متعلقة بأسعار الخمور والعياذ بالله.

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