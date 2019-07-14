النائب الجلال: نستنكر ما قامت به قناة العربية من اقحام الكويت في قضية ليست طرفا بها

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النائب النائب طلال الجلال استنكر النائب النائب طلال الجلال ما قامت به قناة العربية من اقحام الكويت في قضية ليست طرفا بها والاساءة لها. وطالب الجلال في تصريح صحفي الجهات الرسميه باتخاذ الاجراءات اللازمة، مؤكدا أن الكويت تقف على مسافة واحدة من جميع الدول الخليجية، ونتشرف بعلاقتنا القوية مع اشقائنا السعودية والامارات والبحرين وقطر وعمان. وشدد على دعم جهود صاحب السمو امير البلاد في توحيد الصف ورأب الصدع بين الاشقاء.

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