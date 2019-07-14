انت الان تتابع "الخارجية البرلمانية": ما قامت به قناة العربية تجاوز مرفوض يستوجب الرد من الحكومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائب د. عبدالكريم الكندري قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة النائب د. عبدالكريم الكندري أن اقحام قناة العربية للكويت بشكل وقح بموضوع لايمت لنا بأي صله هو تجاوز مرفوض يستوجب الرد من الحكومة. وأضاف في تصريح صحفي اليوم أن ما قامت به قناة العربية محاولة بائسه لاقحام الكويت بالخلاف الخليجي رغم وضوح موقفنا منه منذ البداية وشكراً للمواطنين لتصديهم كالعادة لمثل هذه التجاوزات ولاعزاء للصمت الحكومي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الخارجية البرلمانية": ما قامت به قناة العربية تجاوز مرفوض يستوجب الرد من الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.