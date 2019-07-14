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انقطاع الكهرباء عن قطاع كبير من مانهاتن وشركة الكهرباء تبدأ في إعادة التيار

غرق قطاع كبير من حي مانهاتن بنيويورك في ظلام دامس يوم السبت بعد انفجار محول مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مترو الأنفاق والمتاجر ومسارح برودواي ولكن شركة الكهرباء الرئيسية بالمدينة قالت إنها أعادت الكهرباء إلى معظم المناطق خلال ساعات.

ولم ترد أنباء عن وقوع قتلى أو جرحى بسبب انقطاع الكهرباء الذي قال مسؤولون إنه بدأ في الساعة 6.47 بتوقيت شرق الولايات المتحدة(22:47 بتوقيت جرينتش) وأغرق قطاعا كبيرا من المدينة في ظلام دامس بعد مرور 42 عاما على اليوم الذي حدث فيه انقطاع كبير للكهرباء في السبعينات مما أدى إلى أعمال شغب وعمليات نهب في أكثر مدن الولايات المتحدة سكانا.

وقال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك في مؤتمر صحفي بعد نحو خمس ساعات من بدء انقطاع الكهرباء "حلقت للتو فوق المدينة وقد عادت معظم الأضواء وهذا واضح. لم ترجع كل الأضواء وهذا أيضا واضح". وقال جون مكافوي الرئيس التنفيذي لشركة كون إيدسون للكهرباء إنه بحلول منتصف الليل أعيدت الكهرباء لمعظم المشتركين الذين انقطعت عنهم. وقال مسؤولون إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 73 ألف منزل وشركة.

وكان يمكن سماع صيحات الابتهاج في مناطق بمانهاتن مع عودة الكهرباء وعودة الأنوار ومكيفات الهواء للعمل.

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وقال مكافوي إنه لم يُعرف سبب انقطاع الكهرباء وأضاف "ليس له علاقة على ما يبدو بزيادة الأحمال". وتحدث شاهد من رويترز في المنطقة عن سماع دوي انفجار في نحو الساعة السابعة مساء(2300 بتوقيت جرينتش) وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء بنيويورك إن رجال الإطفاء موجودون في موقع حريق شب بمحول.

وألغت بعض مسارح برودواي عروضها بسبب انقطاع الكهرباء.

وفي محاولة للتخفيف عن الزبائن قام فريق عمل إحدى المسرحيات الموسيقية بأداء أغنية أمام بوابة المسرح.

ومع تعطل إشارات المرور تكدست السيارات وعربات الأجرة عند تقاطعات الطرق في الوقت الذي أطلقت فيه سيارات الطوارئ وعربات الإطفاء أبواقها في محاولة للمرور. وفي بعض الأماكن تدخل مدنيون لتنظيم حركة المرور.