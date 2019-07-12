انت الان تتابع الداخلية: القبض على خلية مصرية في الكويت تتبع "الاخوان المسلمين" قامت بعمليات ارهابية في... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الداخلية

قامت الاجهزة الامنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية بضبط خلية ارهابية تتبع تنظيم الاخوان المسلمين قد صدر بحقهم احكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت الى ١٥ عام.

وقد قامت تلك الخلية بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين دولة الكويت مقراً لهم، حيث رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع افراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في اماكن متفرقة، وبعد اجراء التحقيقات الأولية معهم اقروا بقيامهم بعمليات ارهابية واخلال بالامن في اماكن مختلفة داخل الاراضي المصرية.

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ولاتزال التحقيقات جاريه للكشف عن من مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.

وعليه فإن وزارة الداخلية تحذر بأنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه او ارتباطه مع هذه الخلية او مع اية خلايا او تنظيمات ارهابية تحاول الاخلال بالامن وإنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.