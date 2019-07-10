انت الان تتابع التربية: التعاقد مع 342 معلما ومعلمة من فلسطين لاختصاصات الرياضيات والفيزياء والعلوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعضاء البعثة الكويتية للتعاقد الخارجي في فلسطين

أعلنت وزارة التربية الكويتية اليوم الأربعاء عن تعاقدها مع 342 معلما ومعلمة من فلسطين لسد احتياجات الوزارة في عدد من التخصصات المختلفة.

وقال الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية أسامة السلطان في تصريح صحفي إنه من المتوقع وصول المعلمين والمعلمات من فلسطين الى الكويت في منتصف أغسطس المقبل لمباشرة عملهم مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأشار السلطان الى أن مهمة البعثة الكويتية للتعاقد الخارجي في فلسطين تكللت بالنجاح اذ وقع الاختيار على مجموعة من المعلمين بناء على الأفضل والأكثر كفاءة وذلك للمساهمة في تطوير العملية التعليمية.

Advertisements

وأوضح أنه تم قبول 62 معلمة و55 معلما لمادة الرياضيات و25 معلمة فيزياء و85 معلما للغة الانجليزية و71 معلما لمادة العلوم و4 معلمين للغة الفرنسية و40 معلمة تربية بدنية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المعلمين 215 معلما فيما بلغ إجمالي عدد المعلمات 127 معلمة.

وأعرب عن شكره وتقديره لكل من شارك في تسهيل عملية التعاقد سواء من العاملين في وزارة التربية الكويتية أو نظرائهم في فلسطين مشيدا بالجهود التي بذلها الفلسطينيون وقدموها للوفد الكويتي خلال تواجده هناك مما سهل ونجح عملية التعاقد.