النائب الملا: الانتهاء من اعداد قانون "النزاهة المالية" للنواب والوزراء

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النائب د. بدر الملا أعلن النائب د. بدر الملا الانتهاء من إعداد اقتراح بقانون النزاهة المالية لأعضاء مجلس الأمة والوزراء والذي بموجبه سيحظر عليهم جميعا مزاولة المهن وتملك الأسهم والحصص والوكالات بشكل مباشر وغير مباشر. وقال في تصريح له اليوم أن القانون ستكون فيه جزاءات جنائية ومالية واسقاط من العضوية وعزل من الوزارة وسيقدم في بداية دور الانعقاد القادم.

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