انت الان تتابع الأشغال: زيادة عدد المصانع المنتجة للإسفلت وبرنامج يومي لمتابعة خطة الاصلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الأشغال العامة الكويتية

أكد وكيل وزارة الأشغال العامة الكويتية اسماعيل أحمد ان وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري تبذلان جهود كبيرة لحل مشكلة تطاير الاسفلت عبر تطبيق فرشه وفق المواصفات المعتمدة بالجودة المطلوبة.

وقال احمد في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان العمل يجري حاليا على صيانة طريق الملك فهد بالاتجاهين وطريق الملك فيصل وجزء من طريق الدائري السادس باتجاه الجهراء.

وأضاف ان العمل يجري كذلك في عدد من مناطق وشوارع البلاد منها الدوحة والدعية وبيان والصديق والجابرية والشعب والسلام والشهداء والزهراء وغرب مشرف وضاحية صباح السالم والقرين ومبارك الكبير والعدان والفردوس وصباح الناصر والفنطاس وضاحية جابر العلي والرقه والواحة اضافة الى شارع الخليج وشارع مرزوق المتعب وطريق كبد.

وأوضح اسماعيل انه تم فرش الاسفلت (الخلطة الاسفلتية) تحت إشراف الأجهزة الفنية المكلفة بالإشراف ورقابة فريق التفتيش والدعم الفني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

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وأشار إلى انه تم عقد اجتماعات مع عدد من مسؤولي المصانع للتغلب على المشاكل في مصانعهم لتكون جاهزة لانتاج الخلطة المطلوبة وذات الجودة العالية مبينا انه تم رفع تقارير فنيه توضح الضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنيه الحديثة والمطلوب تنفيذها من تلك المصانع قبل البدء بانتاج الاسفلت.

وأكد حرص الوزارة على متابعة عمل المصانع وبصفه دورية بالتعاون مع احد المختبرات المعتمده للتأكد من مطابقتها للشروط الفنيه للموافقة عليها بعد تطبيق جميع الاجراءات المطلوبة.

وأفاد احمد أنه تم إعداد برنامج عمل يومي لفرش الاسفلت لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة في الفترة المقبلة لافتا الى انه وفقا لزيادة عدد المصانع المنتجة للاسفلت فإن الانجاز سيكون ملحوظا على مستوى شبكة الطرق الداخلية والسريعة.

وأكد اهتمام الوزارة باستقبال جميع شكاوى المواطنين والمقيمين على مدار الساعة طوال أيام الاسبوع وتسخير كافة الجهود لايجاد الحلول المناسبة.