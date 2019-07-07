مجلس ادارة "السكنية" برئاسة الوزيرة د. بوشهري يقر زيادة رواتب الاداريين والفنيين في...

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أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية برئاسة وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري في اجتماعه اليوم زيادة الموظفين الإداريين والفنيين في المؤسسة ابتداء من اكتوبر المقبل. وتوجهت نقابة الاسكان في تغريدات لها بالشكر للدكتوره جنان على تنفيذ وعودها وإنصاف موظفين السكنية، مؤكدين تقديم كل الدعم للوزيرة وشكرها بأسم جميع موظفين السكنية، ودعت الى الموظفين الى الاحتفال يوم الثلاثاء المقبل في بهو المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

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