ناصر الصباح: رفع الايقاف الرياضي نقطة انطلاق نحو بناء رياضة كويتية قادرة للعودة لميدان المنافسة...

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النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع يستقبل وزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وأعضاء مجلس الإدارة

أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم الأحد عن تطلعه بأن يكون رفع الايقاف الدولي عن الرياضة الكويتية نقطة إنطلاق نحو بناء رياضة كويتية قادرة على العودة لميدان المنافسة وحصد الألقاب ورفع راية الكويت خفاقة في مختلف المحافل الدولية.

جاء ذلك في كلمة للشيخ ناصر خلال استقباله في قصر بيان وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري يرافقه مدير عام الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الصباح وأعضاء مجلس الإدارة نقلها بيان صحفي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة.

وأعرب الشيخ ناصر خلال اللقاء عن خالص تهانيه لرئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية بمناسبة رفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية والذي تحقق من خلال تضافر كافة الجهود بين مختلف الجهات بالدولة.

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وأشار البيان إلى مناقشة الشيخ ناصر مع الحضور المواضيع ذات العلاقة بالرياضة الكويتية وسبل الارتقاء بها عبر توفير كافة الإمكانيات والموارد المتاحة لتحفيز الشباب الرياضي الكويتي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والتي تسهم بدورها في تعزيز مكانة وتاريخ الكويت في المجال الرياضي سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

ويأتي استقبال الشيخ ناصر للوزير الجبري والدكتور فليطح والشيخ فهد ناصر الصباح وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة انتخاب الشيخ فهد لرئاسة اللجنة الأولمبية وتشكيل مجلس الإدارة للسنوات الأربع المقبلة (2019-2023).