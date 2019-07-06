انت الان تتابع السكنية: قسائم حكومية مسلمة منذ اكثر من 10 سنوات لا تزال أراض فضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية لمبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن اتخاذها الاجراءات اللازمة تجاه أصحاب القسائم الحكومية الذين لم يسددوا الثمن الرمزي للقسائم المسلمة لهم ولم يقوموا بمراجعة بنك الائتمان الكويتي لاستكمال الإجراءات اللازمة واستغلالها.

وبهذا الصدد، صرح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. إبراهيم الناشي أن المؤسسة وفي اطار تدقيقها على التوزيعات الاسكانية السابقة والطلبات القائمة للحفاظ على المال العام وحقوق المؤسسة، وجدت ان عددا من أصحاب القسائم السكنية المسلمة لهم سنوات طويلة تجاوز بعضها العشرة سنوات لم يقوموا باستكمال الإجراءات مع بنك الائتمان الكويتي وتسديد الثمن الرمزي للقسيمة من مبلغ القرض لحساب المؤسسة، ولا تزال القسائم أرض فضاء.

Advertisements

وأضاف "لذلك قامت المؤسسة بإعلان أصحاب هذه القسائم لتوقيع عقد قرض البناء وسداد الثمن الرمزي للقسيمة خلال ستين يوما وذلك وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها لدى المؤسسة".

وأكد الناشي أن المؤسسة حريصة كل الحرص على مباشرة اصحاب القسائم الحكومية في بناء قسائمهم حال استلامها من المؤسسة لتوفير الرعاية السكنية لأسرهم.