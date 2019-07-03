أمير البلاد: خالص التهنئة للوزير الحجرف بتجديد الثقة من قبل اخوانه النواب

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صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الأحمد الصباح بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية إلى معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف وزير المالية أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص التهنئة بتجديد الثقة بمعاليه من قبل إخوانه أعضاء مجلس الامة خلال جلسة المجلس المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 3 يوليو 2019 مشيدا سموه رعاه الله بما تميز به أداؤه من كفاءة أثناء ردوده على محوري الاستجواب المقدم وبالممارسة الديمقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للوطن العزيز. سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

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