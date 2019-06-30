انت الان تتابع الوزير الشعلة: افتتاح 3 مراكز نظافة في مدينة صباح الأحمد وزيادة آليات وعمال شركة التنظيف الحالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتية فهد الشعلة

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتية فهد الشعلة أنه سيتم قريبا افتتاح ثلاثة مراكز نظافة قريبا إلى جانب مركز للتراخيص الهندسية والرقابة ودعم مركز السلامة في مدينة صباح الأحمد السكنية.

وقال الوزير الشعلة في بيان صحفي لوزارة (البلدية) اليوم الأحد عقب زيارته إلى مدينة صباح الأحمد لآخذ آراء واقتراحات ممثلي اللجنة التطوعية هناك إن لجنة متابعة خدمات (البلدية) تعكف حاليا على إكمال نواقص الخدمات والمرافق الرئيسية في المدينة.

وأضاف أن لجنة معالجة آثار السيول والأمطار تولت وضع الخطط والحلول المناسبة منها ما سينفذ قريبا كحلول مؤقتة إلى جانب العمل على الحلول الدائمة التي ستنفذها وزارة الدولة لشؤون الاسكان لمواجهة الامطار في المدينة.

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وذكر أنه بحث خلال زيارته ولقائه مع أهالي مدينة صباح الأحمد احتياجات المدينة المتعلقة بتوفير الآليات والسيارات الخاصة بشركات التنظيف وزيادة عمال النظافة إلى جانب أهمية افتتاح مراكز إدارة السلامة والنظافة لخدمة المدينة.

وكشف الوزير الشعلة عن قرب دخول عقود النظافة الجديدة حيز التنفيذ مطلع شهر أكتوبر المقبل إلى جانب زيادة آليات وعمال شركة التنظيف التي تعمل حاليا على تنظيف المدينة والتي ستعمل على رفع مستوى نظافة المنطقة.

وأكد اهتمام الوزارة بمتابعة شكاوى أهالي المدينة الخاصة برفع مستوى النظافة والتواصل معهم بشأن تقديم الخدمات اللازمة لهم إلى جانب قيام مفتشي إدارة السلامة بتحرير المخالفات التي تخص أنقاض البناء هناك.