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ترامب وشي يعلنان هدنة تجارية من قمة مجموعة العشرين

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صورة أرشيفية للرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترامب

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