النائب عبدالله الكندري: "الجنايات" انتصرت للمال العام بحكمها على الرجعان وزوجته

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النائب عبدالله الكندري اعتبر النائب عبدالله الكندري حكم محكمة الجنايات بالسجن المؤبد لمدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية الأسبق فهد الرجعان وزوجته بالانتصار وأول الغيث. وقال الكندري في تصريح صحفي اليوم أنه يشدد على اقتراحه السابق بضرورة تشكيل لجنة لحصر أموال الرجعان واسرته في الداخل والخارج لارجاعها لخزينة الدولة، مؤكدا أن لا تهاون مع المعتدين على المال العام.

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