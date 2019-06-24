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جامعة الكويت تستلم كلية العلوم الادارية والحياتية في الشدادية

أعلن أمين عام جامعة الكويت د. مثنى طالب الرفاعي أن لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية وافقت على الإستلام الإبتدائي الجزئي لمبنى الطالبات في حرم كلية العلوم الإدارية و حرم كلية العلوم الحياتية الجديدين في مدينة صباح السالم الجامعية مع الأخذ بعين الإعتبار للملاحظات التى أثيرت من قبل أعضاء اللجنة .

وأضاف د. الرفاعي أن استلام جامعة الكويت لحرمي كلية العلوم الإدارية والعلوم الحياتية يأتي استكمالاً لمراحل خطة الانتقال والتشغيل المعتمدة من قبل مجلس الجامعة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019-2020 ، والتى تضم 6 كليات جامعية وهي كلية الهندسة والبترول وكلية العلوم وكلية العلوم الإدارية وكلية العلوم الحياتية ، إلى جانب كلية الآداب وكلية التربية اللتان تم استلامهما مسبقاً.

ولفت د. الرفاعي إلى أن استلام مباني الطالبات قبل مباني الطلبة في الكليات المذكورة يأتي نظراً لكونها أكبر من حيث المساحة ولاحتوائها على عدد أكبر من الفصول الدراسية والمرافق التعليمية والطلابية ، إلى جانب إحتوائها على المكاتب الخاصة بعمادات الكليات والمكاتب الإدارية ، متابعاً بأن جامعة الكويت ستقوم باستلام مباني الطلبة في الكليات الجامعية الست كخطوةً تالية تعقب المرحلة الحالية المتمثلة في استلام مباني الطالبات .

وكانت أعضاء لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية قد قاموا بزيارة ميدانية للمباني محل الأعمال للكشف الظاهري والتأكد من جاهزية حرمي الطالبات في كليتي العلوم الإدارية والعلوم الحياتية بعد أن كانت اللجنة قد باشرت في وقت سابق أعمالها الخاصة بالإطلاع ودراسة التقارير الفنية المعدة من استشاري المشروع حول أعمال الإستلام الإبتدائي لمبنى الطالبات في الكليتين خلال اجتماع عقد صباح يوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2019 بحضور رئيس اللجنة أمين عام جامعة الكويت د. مثنى طالب الرفاعي.

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وقد شارك في عضوية لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية كلاً من مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د. قتيبة عبدالرزاق رزوقي والأمين العام المساعد لشئون إدارة المرافق بالإنابة السيد/ على الأستاذ والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط في وزارة التربية م. ياسين الياسين وممثل عن مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط بجامعة الكويت ومدير إدارة مشاريع المنطقة الأولى للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. أحمد حسين الفلاح ، وكبير مهندسين اختصاصي مدني بوزارة الأشغال م. نبيل درويش حسن غلوم ، إلى جانب مقرر اللجنة مدير إدارة الإنشاءات والصيانة بجامعة الكويت م. حميدة الخالدي .

ومن الجديربالذكر أن مساحة مبنى الطالبات في كلية العلوم الإدارية بمدينة صباح السالم الجامعية تبلغ 121,432 مترمربع ، ويحتوي على 83 قاعة دراسية ومختبر تعليمي ، و 55 استراحة للطلبة ، إلى جانب مسرح يتسع لـ 460 متفرج ، و 33 غرفة إجتماعات ، و261 مكتب لإعضاء هيئة التدريس ، و8 مصليات فضلاً عن غرفة للتداول الإلكتروني.

بينما تبلغ مساحة مبنى الطالبات في كلية العلوم الحياتية بمدينة صباح السالم الجامعية 94,977 مترمربع ، ويحتوي على 75 قاعة دراسية ومختبر تعليمي ، و 55 استراحة للطلبة ، إلى جانب مسرح يتسع لـ 230 متفرج ، و 24 غرفة إجتماعات ، و281 مكتب لإعضاء هيئة التدريس ، و7 مصليات .