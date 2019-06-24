انت الان تتابع المجلس البلدي: الموافقة على تخصيص مسارلصرف وتجميع مياه الأمطار بمدينة صباح الأحمد السكنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جانب من الجلسة في المجلس البلدي

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة أسامة العتيبي على مشروع معالجة النفايات الإنشائية والاستفادة منها.

ووافق المجلس على تخصيص وتطوير وتحديث النقعة القائمة بمنطقة الفنطاس بالشريط الساحلي (ج) اضافة الى موافقتها على تخصيص موقع بديل مناسب للنقع وديوانيات الصيادين المنتشرة على طول الساحل الكويتي وتسليمها لمؤسسة الموانئ الكويتية.

كما وافق على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بتحويل صالات الافراح من املاك دولة خاصة الى املاك دولة عامة تتبع الوزارة الى جانب الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مسار صرف أمطار وموقع جورة لتجميع مياه الأمطار بمنطقة صباح الأحمد السكنية.

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ووافق المجلس على طلب تخصيص موقع لبيت الزكاة ضمن مركز الضاحية بمنطقة (صباح السالم) قطعة محافظة مبارك الكبير كما وافق على طلب الهيئة العامة للرياضة تجديد قرار المجلس البلدي الخاص بتوسعة المقر الجديد للاتحاد الكويتي للسباحة وزيادة الارتفاع.

كما وافق على طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بإنشاء مبنى معهد التدريب المهني بنين ضمن حدوده بمنطقة (جابر الأحمد) بارتفاع خمسة طوابق.

ووافق المجلس على اقتراح وضع لوائح تنظيمية خاصة بالمعارض والمهرجانات المؤقتة داخل وخارج المباني المغلقة ومنها مشروع لائحة خيام المناسبات المؤقتة وملحقاتها وايضا مشروع لائحة المعارض المؤقتة.