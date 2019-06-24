انت الان تتابع الوزير الحجرف: لا نملك اسقاط فوائد "الاستبدال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال وزير المالية د. نايف الحجرف أن عدم حضوره الاجتماعات السابقة للجنة المالية البرلمانية لعدم توجيه الدعوة له في الاجتماع الأول وتأجيل موعد الثاني، مؤكدا أن المؤسسة العامة للتأمينات من أهم المؤسسات في البلد في تحقيق الحياة الكريمة للمتقاعد.
وقال الحجرف عقب حضوره اجتماع اللجنة المالية البرلمانية على هامش الجلسة اليوم أنه تم الاتفاق على أن تقدم "التأمينات" خلال الخمس أسابيع المقبلة وجهة نظرها في الاقتراحات المقدمة حتى يتم دراستها بشكل صحيح.
وأكد الحجرف أن المؤسسة لا تملك اسقاط مبالغ تكلفة فوائد الاستبدال، لافتا الى أن ربط هذا الموضوع بالاستجواب هو حديث عار عن الصحة، وأشار الى أن هناك مقترحات لإلغاء الفائدة وايجاد بدائل متوافقة مع الشريعة الاسلامية وهي مقترحات مقدرة وسيتم مناقشتها في اللجنة.
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