الصحة: لائحة جديدة للعلاج في الخارج

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الصحة

اصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح قرارا وزاريا بإعادة تعديل لائحة العلاج بالخارج بما يضمن إن يكون العلاج بالخارج لمستحقيه.

وقد تضمنت اللائحة الجديدة ان يكون إيفاد المواطنين للعلاج بالخارج لحالات السرطان والحالات الحرجة وحالات الجراحات المستعصية والحالات الغير جراحية المستعصية للكبار والأطفال التي تقرر اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج الجراحية أو غير الجراحية انها تستحق العلاج بالخارج لعدم توا فر علاجها بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة.

ويتم تقديم الطلب من المريض للمستشفي التابع له أو الذي يعالج فيه و يتم احالة الطلب للجنة التخصصية لمناظرة المريض وبحث حالته

وللجنة التخصصية إن توصي باستكمال الخطة العلاجية للمريض داخل الكويت من خلال وضع خطه علاجيه واضحه يجب أن يلتزم بها المريض، أو توصي اللجنة التخصصيه بعرض المريض علي اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج ( الجراحية أو الغير جراحيه) للبت في مدي أحقية المريض للسفر للعلاج بالخارج من عدمه.

كما استحدثت اللائحة الجديدة لجنة الاستشاريين الزوار لترتيب موعد للمرضي مع الاستشاريين الزوار الذين يتم استقدامهم بمستشفيات وزارة الصحة او احد الكفاءات الكويتية في وزارة الصحة او المنتدبين من جامعة الكويت.

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وتضمنت اللائحة عدد من الأحكام الخاصة بإجراءات تقديم طلب العلاج بالخارج وترتيب إجراءات سفر المريض

ومرافقي المرضي والمخصصات المالية وفترة العلاج وتمديدها.

وتم استحداث مادة خاصة بصلاحيات رؤساء المكاتب الصحي بالخارج واعتماد إجراءات علاج الطلبة الكويتين المبتعثين للدراسة بالخارج علي نفقة الدولة.