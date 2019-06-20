انت الان تتابع الرئيس الغانم: بحسب تصريحات الحكومة فإنها لن تحضر جلسة الأحد لعدم التنسيق معها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه وجه الدعوة لحضور الجلسة الخاصة التي تقدم بطلب عقدها بعض النواب الأحد المقبل لمناقشة التوظيف ، وذلك التزاما بالإجراءات اللائحية .

وأضاف أنه وحسب تصريحات الحكومة وما أبلغتني الحكومة به فإنها لن تحضر هذه الجلسة لعدم التنسيق معها ، إذ أن الحكومة لا تحضر الجلسات الخاصة التي لا يتم التنسيق معها حولها .

وذكر الرئيس الغانم في تصريح إلى الصحافيين أنه فيما يتعلق في جلسات الأسبوع المقبل - التي نعلم أنها ستعقد – فقد وجهت الدعوة لحضور جلسة خاصة الإثنين المقبل والمتضمنة العديد من القوانين بناء على قرار مكتب المجلس ، كما سيتم توجيه الدعوة لجلسة خاصة أخرى الخميس 27 الجاري لمناقشة قوانين أخرى أو القوانين التي لن يتمكن المجلس من الانتهاء منها في جلسة 24 الجاري .

وأوضح أن جدول أعمال جلسة الإثنين يتضمن قانون المحاماة، والمداولة الثانية لقانوني المناقصات وتنظيم التأمين، وقوانين أخرى قد لا يستغرق نقاشها الكثير من الوقت وهي حقوق المؤلف والشركات ومراقبي الحسابات والشهادات المزورة وتعيين أعضاء هيئة التدريس والجامعات الحكومية.

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وأكد الغانم أنه بتعاون الأعضاء فإن بالإمكان الإنتهاء من مناقشة هذه القوانين في الجلسة ذاتها واتخاذ قرارات في شأنها سواء بالموافقة مداولتين أو مداولة واحدة أو بإعادتها إلى اللجان المختصة.

وأضاف ان جلستي الثلاثاء والاربعاء ستكون مخصصة للميزانيات ، وسيتم في نهاية جلسة الثلاثاء مناقشة استعدادات الدولة وخصوصا الدفاع المدني والشرطة والجيش خلال ساعتين للتطورات الاقليمية بحسب الطلب المقدم من النواب وبموافقة الحكومة.

وقال الغانم أن مكتب المجلس سيجتمع الإثنين المقبل بعد انتهاء جلسة المجلس لتحديد جدول أعمال جلسة الخميس المقبل سواء باستكمال ما لم تنته منه جلسة الإثنين أو إضافة قوانين جديدة.