انت الان تتابع الرئيس الغانم: جلستي الاثنين والخميس لمناقشة قوانين والثلاثاء والاربعاء للميزانيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيتخذ الإجراءات اللائحية في التعامل مع طلب عقد الجلسة الخاصة الذي تقدم به نواب ، مشيرا إلى انه لم يقرأ الطلب حتى الآن لكنه حتما سيتعامل معه وفق الإجراءات اللائحية بعد قراءته.

واضاف الغانم في تصريح إلى الصحافيين أن حضور الحكومة من عدمه للجلسة الخاصة تحدده الحكومة لكن الكل يعرف أن الحكومة لم تحضر الجلسات الخاصة السابقة التي لا يتم التنسيق معها حولها.

وقال ان ما يعنيني هو الإنتهاء من القوانين وجدول الأعمال للجلسات التي حددها مكتب مجلس الأمة في اجتماعه الاخير بدءا من الأسبوع المقبل ولغاية الثاني من يوليو.

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وذكر الغانم أنه سيتم تخصيص جلستي الإثنين والخميس من الأسبوع المقبل لمناقشة بعض القوانين، فيما سيتم تخصيص جلستي الثلاثاء والأربعاء للميزانيات.

وأوضح الغانم أن مناقشة استعدادات الجهات الحكومية لا سيما الدفاع المدني والجيش ستكون على جدول الأعمال، كما سيتم الانتهاء من كل الميزانيات وبعض القوانين في كل الجلسات التي تسبق فض دور الانعقاد في 2 يوليو المقبل.