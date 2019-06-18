انت الان تتابع "الأشغال" لمصانع الاسفلت: لا تهاون مع أي تقصير وتجاوز بمواصفات خلطة الاسفلت المعتمدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جانب من الإجتماع

اجتمع وكيل وزارة الأشغال العامة م. أسماعيل علي صباح اليوم مع مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالانابة م.سهى أشكناني، وبحضور الوكلاء المساعدين المهندس خالد الخزي والمهندس عبدالعزيز الصباح وممثلي مصانع انتاج الأسفلت بالكويت وذلك للتباحث ومتابعة خطة معالجة الطرق المتضررة.

وأكد وكيل الوزارة على أن الغرض من هذا الاجتماع هو التعرف على مشاكل المصانع وتذليل صعوباتها ان وجدت .

كما اكد على ضرورة الالتزام التام بمواصفات الخلطات الاسفلتية، وان الوزارة لن تسمح بتجاوز هذه المواصفات التي تم اعتمادها وتعميمها على مصانع الاسلفت، ولن يكون هناك أي تهاون مع أي تقصير من اي طرف وذلك لتحقيق المصلحة العامة وان الوزارة حريصة جدا بان تكون الكويت رائدة اقليميا وعالميا في مجال شبكات الطرق.