"النادي العلمي": بداية فصل الصيف فلكيا الجمعة المقبل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قال النادي العلمي ان الانقلاب الصيفي وبداية فصل الصيف فلكيا لهذا العام تصادف يوم الجمعة المقبل الموافق 21 من يونيو الجاري.

وقال مدير إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي المهندس عيسى النصرالله في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن نصف الكرة الأرضية الشمالي سيشهد بداية الانقلاب الصيفي يوم 21 يونيو الجاري في تمام الساعة 06:53 مساء بالتوقيت المحلي.

واضاف النصرالله أن ذلك يعني وصول الشمس إلى أقصى ارتفاع لها في السماء وتكون عدد ساعات نهار يوم 22 يونيو الجاري (14) ساعة وثلاث دقائق ليصبح النهار الأطول للعام الجاري وبذلك نكون دخلنا فصل الصيف فلكيا.

وأوضح انه بعد ذلك سيقصر طول النهار حيث سيتساوى مع الليل عند بداية الاعتدال الخريفي في سبتمبر المقبل مشيرا إلى ان العكس سيحدث في نصف الكرة الأرضية الجنوبي التي ستشهد ظاهرة الإنقلاب الشتوي.

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من جانبه بين الباحث الفلكي بإدارة علوم الفلك والفضاء في النادي العلمي ياسر عارف ان الانقلاب الصيفي احدى الظواهر الفلكية المتعلقة بالفصول الأربعة لافتا إلى ان هذه الظاهرة تحدث نتيجة دوران الأرض حول الشمس بمحورها المائل بزاوية قدرها (23.5) درجة قوسية وفيها أشعة الشمس تكون عمودية على مدار السرطان الواقع عند (23.5) درجة شمال دائرة الإستواء.

وأشار عارف إلى انه لا توجد علاقة باقتراب الأرض من الشمس أو بعدها عنها في تغير درجات الحرارة ولكن يأتي الاختلاف في درجات الحرارة نتيجة لميل سقوط أشعة الشمس على الأرض.

وذكر انه في الرابع من يوليو المقبل ستصل الأرض لأبعد نقطة لها من الشمس ويطلق على هذه النقطة اسم (الأوج) مشيرا إلى ان فصل الصيف لهذا العام سيستمر (92 يوم 16 ساعة) تقريبا.