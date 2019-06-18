انت الان تتابع مكافحة الفساد: استلام اقرارات الذمة المالية مازال مستمرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اليوم الثلاثاء أن عملية استلام اقرارات الذمة المالية للمشمولين بنظام الذمة المالية مازالت مستمرة.

وأكد الأمين العام بالإنابة للهيئة عبدالعزيز المنصور لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ضرورة التزام الفئات الواردة في المادة (2) من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية بالمواعيد المحددة قانونا لتقديم اقرارات الذمة المالية.

وذكر أن المادة تنص على تقديم الاقرار الأول خلال 60 يوم من تاريخ تولي المنصب وتحديث الاقرار خلال 60 يوما من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي من منصبه والاقرار النهائي خلال 90 يوما من تاريخ ترك المنصب أو زوال الصفة.

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وشدد المنصور على ضرورة معرفة تاريخ تحديث الاقرار وتحميل نماذج تسجيل البيانات وإقرار الذمة المالية عبر موقع الهيئة الإلكتروني واستكمال تعبئتها شخصيا وتقديمها للهيئة في المواعيد المحددة.

ولفت الى أن ذلك يأتي "تعزيزا لنزاهة مسؤولي البلاد وتفاديا لعقوبات التأخير في تقديم الاقرار والتي يصل مداها للحبس والعزل من الوظيفة".