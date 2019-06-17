الرئيس الغانم: الجلسة الختامية وفض دور الانعقاد الجاري في 2 يوليو

أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن اتفاق مكتب المجلس خلال اجتماعه اليوم على تخصيص جلستي 25 و 26 الجاري لمناقشة والتصويت على الميزانيات وذلك بناء على اتفاق مسبق مع لجنة الميزانيات.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تخصيص جلستي 1 و 2 يوليو المقبل لمناقشة الميزانية العامة للدولة، والحالة المالية للدولة ليعقب هذا النقاش الجلسة الختامية لفض دور الانعقاد الجاري في 2 يوليو.
وأوضح الغانم أنه سيتم بحث إمكانية عقد جلسة أو أكثر الاسبوع المقبل لمناقشة بعض القوانين وسيتم الإعلان عن موعدها لاحقا.
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