الرئيس الغانم: الجلسة الختامية وفض دور الانعقاد الجاري في 2 يوليو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن اتفاق مكتب المجلس خلال اجتماعه اليوم على تخصيص جلستي 25 و 26 الجاري لمناقشة والتصويت على الميزانيات وذلك بناء على اتفاق مسبق مع لجنة الميزانيات.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تخصيص جلستي 1 و 2 يوليو المقبل لمناقشة الميزانية العامة للدولة، والحالة المالية للدولة ليعقب هذا النقاش الجلسة الختامية لفض دور الانعقاد الجاري في 2 يوليو.

وأوضح الغانم أنه سيتم بحث إمكانية عقد جلسة أو أكثر الاسبوع المقبل لمناقشة بعض القوانين وسيتم الإعلان عن موعدها لاحقا.