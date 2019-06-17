انت الان تتابع الوزير الشعلة: تفعيل الدور الرقابي لتحسين مستوى النظافة في المحافظات مع بداية العقود الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة

دعا وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة على ضرورة الانتهاء من التجهيزات المطلوبة وتشكيل لجان المحافظات قبل موعد استلام آليات عقود النظافة الجديدة بفترة كافية لا تقل عن شهر.

وذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق بحضور مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي وعدد من مسؤولين القطاعات في الجهاز التنفيذي ومدراء النظافة في افرع البلدية في المحافظات والمخصص لمناقشة آلية استلام الآليات والسيارات والمعدات والتجهيزات لعقود النطافة الجديدة والتي سيبدأ العمل بها شهر أكتوبر المقبل.

وطالب الشعلة اثناء الاجتماع بسرعة الانتهاء من تحديد مواقع التشوينات لعقود النظافة الجديدة، مشددا بأنه لن يتردد بإحالة اي موظف او مسؤول إلى النيابة العامة في حال وجود اي تقصير في عملية استلام الآليات والمعدات او تأخر عمل شركات التنظيف حسب عقود النظافة المبرمة.

واكد الشعلة على ضرورة إنتهاء اللجان المشكلة من التحضيرات وتجهيزاتها اللازمة قبل شهر من تاريخ بدء عمل عقود النظافة الجديدة تمهيدا للقيام بعملية دخول معدات وآليات شركات التنظيف للعمل بسلاسه.

Advertisements

وحث الشعلة المسؤولين بالحرص على عدم وقوع اي خلل اثناء خروج ودخول الاليات الجديدة حتى لا يكون هناك تكدس للنفايات، مؤكدا بأنه لن يسمح بتكدسها ليوم واحد وضرورة تحاشي وجود اي ارباك في عملية الاستيلام والتسليم لاليات عقود التنظيف، ومراعاة الالتزام بما ورد في بنود عقود التنظيف بتطبيق الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في تلك العقود.

واقترح الشعلة تشكيل لجنة فنية موحدة الى جانب تشكيل 6 لجان كل لجنة مسؤوله عن محافظة وتضم في عضويتها الادارات المختصة برئاسة مدراء النظافة لضمان إنسيابية الاجراءات الخاصة بعملية استلام الاليات والمعدات واحكامها بالشكل المآمول مع مراعاة ان لا تقل آليات ومعدات اي شركة عن 80 ‎%‎ اثناء التسليم طبقا لبنود العقود.

وقال الشعلة لن نتساهل او نتهاون في حال اي تقصير بعمل شركات التنظيف الحالية وضرورة إلتزامها بتنفيذ عملها المنوط بها الى اخر يوم عمل من عقودها ،موضحا أهمية حرص لجان الاستيلام للآليات والمعدات الجديدة مطابقتها للمواصفات الفنية المنصوص عليها في عقود النظافة المبرمة مع البلدية مع ضرورة الاستعداد لاحتمالات تعثر اي من الشركات ووضع الحلول المناسبة في هذا الجانب لضمان سير عمليات التظيف بالشكل المطلوب.



واشار الى تفعيل الدور الرقابي لتحسين مستوى النظافة في المحافظات بعد دخول عقود النظافة الجديدة حيز التنفيذ ورفع كفاءة اداء شركات التنظيف من خلال قيام قطاع الرقابة والتفتيش بدوره المنوط به وتقديم تقرير دوري عن مستوى النظافة في المحافظات واي تدني لمستوى النظافة سيحاسب المسؤول عن هذا التقاعس او التقصير.

واثنى الشعلة على الجهود المبذولة من قبل مدراء إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بالمحافظات وسيدعم صرف بدلات النوبة لهم ، خاصة فيما يتعلق بتواجدهم الميداني لمتابعة اداء شركات التنظيف وعمالتها، مطالباً بتكثيف الرقابة الميدانية على شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية ومدى تطبيقها لبنود العقود الجديدة، وأهمية رفع تقارير بشأنها بصفه دورية.