الوزيرة بوشهري: فرض رسوم عبور على الشاحنات المستخدمة لجسر جابر الأحمد ووصلة الدوحة

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وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري

أعلنت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري بفرض رسوم عبور على الشاحنات المستخدمة لجسر جابر الأحمد ووصلة الدوحة بقيمة دينار كويتي واحد لكل طن من الوزن الشامل ابتداء من 16 يوليو المقبل.

وقالت د. بوشهري في بيان صحفي اليوم أن الهيئة العامة للطرق وضعت ضوابط لاستخدام الشاحنات لجسر الشيخ جابر الأحمد وذلك بهدف الحفاظ على سلامته وسلامة المواطنين، لافتة الى أن الإيرادات المتوقعة ستستخدم لتغطية جزء من تكلفة أعمال الصيانة والتشغيل وتنفيذ برامج الفحص والإشراف الدورية.

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وأشارت الى أن عملية الوزن ودفع الرسوم ستتم في محطات أوزان الشاحنات قبل الدخول الى جسر الشيخ جابر الأحمد ووصلة الدوحة وذلك لضمان استمرارية الحركة وعدم تكدس الشاحنات، لافتة في الوقت ذاته الى أن الشاحنات غير الراغبة في دفع رسوم العبور بإمكانها استخدام الطريق رقم 80 ثم طريق 801 للوصول الى المنطقة الشمالية.

وتوجهت وزير الأشغال د. بوشهري بالشكر الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والقياديين في الوزارة والإدارة العامة للمرور على تعاونهم المستمر في تنظيم حركة المركبات والسير على جسر الشيخ جابر الأحمد ووصلة الدوحة وتوفير الدوريات اللازمة لضمان سلامة مستخدميه.