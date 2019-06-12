الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداء الاثم على مطار "أبها"

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء الإجرامي الآثم الذي تعرض له مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأدى إلى إصابة عدد من الأبرياء.
وأوضحت الوزارة أن هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة وأمان شعبها الشقيق يمثل تصعيدا خطيرا وتقويضا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي.
وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الأشقاء في المملكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من اجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.
واختتمت الوزارة تصريحها بالاعراب عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل متضرعة إلى الباري عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.
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