الشؤون: شطب 30 فريق تطوعي وسحب 30 صالة تابعة لجميعات تعاونية ومتبرعين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جانب من الافتتاح

برعاية وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز وبحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة هناء الهاجري افتتحت صباح اليوم صالة افراح نهار البغيلي في منطقة النعيم بعد اعادة ترميمها

وفي تصريح صحفي لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة هناء الهاجري كشفت أن إجمالي صالات الأفراح التي سُحبت إدارتها خلال الفترة الماضية، لتصبح تابعة لإدارة تنمية المجتمع في الوزارة بلغ 35 صالة تابعة لجمعيات تعاونية ومتبرعين، لافتة إلى أن عدم وجود ميزانية أوقف عملية السحب فترة من الزمن.

وأوضحت الهاجري أن الوزارة سوف تعاود عملية السحب عقب إقرار ميزانية السنة المالية المقبلة (2020/2021) والتي خصصت فيها بنداً لإنشاء وتجهيز الصالات، كاشفة عن توجه لسحب قرابة 5 صالات جديدة في مختلف مناطق الكويت، عقب إقرار الميزانية.

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وذكرت الهاجري، أن، هذه الصالة هي الخامسة التي يتم إعادة افتتاحها عقب الإنتهاء من عمليات الترميم داخلها لتكون على أُهبة الاستعداد لاستقبال المناسبات المختلفة، مرجعة الفضل في ذلك إلى الجهود الحثيثة المبذولة من قطاع الشؤون المالية والإدارية في الوزارة، متمثلاً في إدارة الخدمات العامة، ومهندسوها الذين قاموا بإعادة ترميم الصالة كاملة.

ومن جانبها كشفت مديرة إدارة تنمية المجتمع، في الوزارة نادية العازمي، أن اللجنة الدائمة للعمل التطوعي شطبت 30 فريقاً تطوعياً مبررة ذلك الى عدم فاعلية هذه الفرق وعدم تحقيها أي انجاز ملموس يخدم المجتمع منذ اشهارها، فضلا عن عدم على التواصل مع الوزارة، مؤكدة أن الوزارة في طور غربلة الفرق التطوعية كافة للوقوف على مدى جديتها والخدمات التي تقدمها للمجتمع من عدمه.