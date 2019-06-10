انت الان تتابع "البنك الكويتي للطعام" يطلق مشروع حفر الآبار في الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مدير عام البنك الكويتي للطعام سالم الحمر

اعلن البنك الكويتي للطعام اطلاق مشروع حفر الآبار في الهند، بهدف توفير مياه نظيفة للتجمعات السكنية التي تعاني من أمراض متعلقة بنقل المياه وانقاذ حياة المحتاجين من الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه، وذلك على اعتبار ان مشاريع شرب المياه هي في صلب الأعمال الخيرية والإنسانية.

وبهذه المناسبة قال مدير عام البنك الكويتي للطعام سالم الحمر في بيان صحافي ان المشروع يستهدف توفير تبرعات لبناء آبار في الهند كمرحلة اولى ضمن خطته للانتشار في جميع أنحاء العالم لتغطية احتياجات الأسر الفقيرة من مواد أساسية تساعدهم على المعيشة بجانب توفير المياه الصالحة للشرب ، مشيراً إلى أن تكلفة البئر الواحدة تبدأ من 50 ديناراً .

وأوضح الحمر أن سكان المناطق النائية في الهند من المسلمين في حاجة ماسة إلى حفر آبار المياه العذبة، مبينا أن هؤلاء السكان كانوا يعانون أشد المعاناة في الحصول على قطرة المياه، ولكن بفضل الله وبجهود أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء وذوي القلوب الرحيمة من أهل الكويت يقوم بنك الطعام بتنفيذ اكبر المشاريع شرب المياه عن طريق حفر الآبار وذلك لتخفيف المعاناة عن كاهل هؤلاء السكان في الحصول على المياه العذبة.

Advertisements

وأضاف الحمر أن بنك الطعام لن يتوانى في تقديم الدعم والعون والمساعدة للمسلمين في العديد من الدول الإسلامية الفقيرة وخاصة الدول الفقيرة، مشيرا إلى أن بنك الطعام نفذ عدة مشاريع خيرية في مختلف الدول العربية والإسلامية خلال الأشهر الماضية كان لها بالغ الأثر في العمل الخيري والإنساني.

وذكر الحمر ان هناك آبار ارتوازية عملاقة تغطي مناطق بأكملها، وهذه الآبار ذات تكلفة عالية نظرا لتغطيتها قرية كاملة أو مدينة، موضحاً أنه يمكن التبرع لهذه المشاريع عبر موقع بنك الطعام الإلكتروني او بواسطة التبرع في مقر البنك الالكترونى أو الاتصال على الخط الساخن او زيارة مقر البنك الكويتي للطعام في منطقة قرطبة .

وأعرب عن امله في ان تصل الحملة الى مرادها وهدفها، خصوصا وان أهل الكويت سباقون في مشاريع حفر الآبار، معبرا في الوقت نفسه عن سعادته بنجاح كل الأعمال التي يقوم بها بنك الطعام التي تخدم المحتاجين سواء بالكويت او شتى انحاء العالم.