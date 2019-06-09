انت الان تتابع الأشغال: تنسيق كامل مع جميع مصانع الإسفلت وستعمل بكامل طاقتها لاستكمال خطة صيانة الطرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الاشغال العامة

هنأ وكيل وزارة الاشغال العامة المهندس إسماعيل علي سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والقيادة السياسة والشعب الكويتي بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى ان جميع قطاعات الوزارة الفنية والادارة تعمل حاليا بروح الفريق لحل جميع المشاكل والتحديات التي تواجه المواطنين وعلى راسها مشاكل الطرق.

جاء ذلك خلال حفل استقباله للمهنئين امس بمقر الوزارة بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور الوكلاء المساعدين وقيادي الوزارة.

وقال علي في تصريحات للصحافيين عقب الاستقبال ان الاولوية الاولى لدينا حاليا حل جميع مشاكل الطرق واتمام الاستعدادات لموسم الامطار المقبل مؤكدا ان هناك العديد من الاولويات لكن حل مشاكل الطرق تعد الاولوية الاولى لنا خلال تلك المرحلة.

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واكد ان الوزارة تجري حاليا تنسيق كامل مع جميع مصانع الاسفلت وفي القريب العاجل سوف تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ خطة صيانة الطرق على اكمل وجه مشيرا الى انه بنهاية العام الجاري سوف يتم حل المشاكل الرئيسية الخاصة بصيانة الطرق والتي تمثل مصدر ازعاج للمواطنين وسيتم استكمال الخطة تباعا لان خطط صيانة الاسفلت لا تنتهي بل مستمرة.

وأوضح انه جاري التنسيق مع القطاعات المعنية ومنها قطاع الرقابة والتدقيق لتحريك عقود الصيانة المتأخرة وعقود جميع المشاريع الاخرى

وتابع بان الوزارة لديها خطة عمل لتنفيذ جميع التوصيات التي تمخضت عن اللجان الفنية التي تشكلت بخصوص قضية تطاير الحصى ومشاكل الطرق بصفة عامة.