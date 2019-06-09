انت الان تتابع البلدية: دفن الجنائز 9 صباحاً وبعد صلاة العصر والعشاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد مدير إدارة شئون الجنائز ببلدية الكويت د. فيصل عبدالكريم العوضي في تصريح أنه نظراً لارتفاع درجات الحرارة صيفاً، وحرصاً على تيسير الخدمات والتخفيف على أهالي المتوفين والمشيعين أثناء تشييع الجنائز والصلاة عليها ودفنها، فقد تقرر أن تكون مواعيد دفن الجنائز خلال فترة الصيف في التاسعة صباحاً وبعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء.
وأشار د. العوضي بأن الادارة قامت بتوفير جميع مايلزم من إضاءة كافية ليلاً وخاصة عند صالات التعزية ومواقف السيارات المحيطة بها.
كانت هذه تفاصيل خبر البلدية: دفن الجنائز 9 صباحاً وبعد صلاة العصر والعشاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.