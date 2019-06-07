انت الان تتابع بوتين: أن يكون زيلينسكي ممثلا جيدا لا يعني أنه سيكون رئيسا جيدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن الرئيس الاوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي قد يكون ممثلا جيدا، لكن نجاحه في أداء دور الرئيس في مسلسل تلفزيوني لا يعني أنه يملك صفات رئيس دولة.

وقال الرئيس الروسي خلال أعمال منتدى سان بطرسبورغ ردا على سؤال عن عدم اتصاله بالرئيس الأوكراني الجديد لتهنئته "لا أعرف هذا الشخص، آمل أن نلتقي يوما".

وتابع بوتين "يبدو أنه متخصص جيد في مجاله. لكن التمثيل شيء، وأن تكون شخصا فعليا شيء آخر".

وتابع "لكي تمثل يجب أن تملك الموهبة. لكن لإدارة شؤون الدولة لا بد من مواصفات وبعض الخبرة والمعرفة وإيجاد الوسائل الكفيلة حل المشاكل"، قبل أن يخلص الى القول "أنا لا أقول إنه لا يملك هذه المواصفات، قد تكون لديه".

وكان الممثل زيلينسكي انتخب رئيسا لأوكرانيا في نيسان/ابريل الماضي رغم افتقاره تماما الى الخبرة السياسية. ولعب دور استاذ جامعي انتخب رئيسا للبلاد في مسلسل تلفزيوني أكسبه شهرة كبيرة.

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ومع أنه وعد خلال الحملة الانتخابية بتحريك عملية السلام لإنهاء النزاع في شرق أوكرانيا، وأبدى استعدادا لمناقشة هذه الأزمة مع موسكو بخلاف سلفه بيترو بوروشنكو، فإن العلاقات بين كييف وموسكو لم تسجل تحسنا يذكر.

وتوعد زيلينسكي الجمعة برد "قاس" بعدما قتل جنديان أوكرانيان وأصيب ثمانية آخرون بجروح ليل الخميس في شرق البلاد.

وبعد انتخاب زيلينسكي وقع بوتين سلسلة من المراسيم التي تسهل حصول الأوكرانيين على الجنسية الروسية ما أثارغضب كييف. وقال بوتين إنه ينتظر "بوادر نجاح في تطبيع العلاقات الروسية الأوكرانية" لتوجيه التهنئة له بانتخابه رئيسا.

ومما قاله بوتين أيضا في سان بطرسبورغ عن نظيره الأوكراني "لقد قال أشياء خلال الحملة الإنتخابية ونقيضها بعد الإنتخابات. المستقبل سيحدد لنا" مواقفه الفعلية.