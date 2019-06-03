غودزيلا يتربع على شباك التذاكر في أميركا الشمالية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تربع فيلم "غودزيلا: كينغ أوف ذي منسترز" من إنتاج "وورنر براذرز" على شباك التذاكر في أميركا الشمالية مع بدء عرضه في عطلة نهاية الأسبوع على ما ذكرت شركة "اكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وقد حقق الفيلم إيرادات قدرها 49 مليون دولار. إلا أن بعض المحللين اعتبروا أن أداء الفيلم أتى مخيبا للتوقعات إذ أن إيراداته في الأيام الثلاثة لعطلة نهاية الأسبوع كانت أقل بكثير

من الجزء السابق لهذه السلسة في العام 2014 والذي حقق 93 مليون دولار.

وبلغت كلفة الفيلم 200 مليون دولار.

وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم "علاء الدين" من إنتاج "ديزني" بعدما كان متصدرا الأسبوع الماضي حاصدا 42,3 مليونا. وهو من إخراج غاي ريتشي وبطولة ويل سميث في دور الجني.

وحل في المرتبة الثالثة فيلم "روكيتمان" من إنتاج "باراماونت" حول حياة المغني البريطاني إلتون جون. وقد حقق الفيلم إيرادات قدرها 25 مليون دولار.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم التشويق النفسي "ما" محققا 18,3 مليون دولار مع بدء عرضه. وقد كلف الفيلم الذي تؤدي دور البطولة فيه أوكتافيا سبنسر خمسة ملايين دولار فقط.

واحتل المركز الخامس فيلم الحركة "جون ويك: تشابتر 3 بارابيلوم" مع 11,1 مليون دولار. والفيلم من بطولة كيانو ريفز.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في تصنيف أفضل عشرة أعمال:

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6 - "أفنجرز: أندغايم" (7,8 ملايين)

7 - بوكيمون: ديتكتيف بيكاتشو" (6,7 ملايين)

8 - بوكسمارت" (3,3 ملايين)

9 - "برايتبورن" (2,3 مليون)

10 - "ذي هاسل" (1,3 مليون)