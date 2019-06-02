الجراح يكرم المواطن خالد الرشيدي لمساعدته رجال الشرطة

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استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمكتبه صباح اليوم الأحد الموافق 2/6/2019 بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام.. السيد/ خالد محمد الرشيدي وذلك لتكريمه على ما بذله من جهود مميزة ساعدت رجال الشرطة على القاء القبض على 3 مقيمين قاموا بسرقة عدد من المناهيل.
وفي بداية اللقاء رحب الفريق الجراح بضيفه، مشيدا بالحس الوطني لدى المواطن المكرم خالد الرشيدي
وأكد اهمية الدور الأمني للمواطنين والمقيمين من خلال تواصلهم وتعاونهم مع رجال الشرطه .
ومن جانبه أعرب المواطن المكرم عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على حسن الاستقبال.
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