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الجراح يكرم المواطن خالد الرشيدي لمساعدته رجال الشرطة

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمكتبه صباح اليوم الأحد الموافق 2/6/2019 بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام.. السيد/ خالد محمد الرشيدي وذلك لتكريمه على ما بذله من جهود مميزة ساعدت رجال الشرطة على القاء القبض على 3 مقيمين قاموا بسرقة عدد من المناهيل.

وفي بداية اللقاء رحب الفريق الجراح بضيفه، مشيدا بالحس الوطني لدى المواطن المكرم خالد الرشيدي

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وأكد اهمية الدور الأمني للمواطنين والمقيمين من خلال تواصلهم وتعاونهم مع رجال الشرطه .

ومن جانبه أعرب المواطن المكرم عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على حسن الاستقبال.