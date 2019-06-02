اخبار الخليج / اخبار الكويت

الجراح يكرم المواطن خالد الرشيدي لمساعدته رجال الشرطة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع الجراح يكرم المواطن خالد الرشيدي لمساعدته رجال الشرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الجراح يكرم المواطن خالد الرشيدي لمساعدته رجال الشرطة

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمكتبه صباح اليوم الأحد الموافق 2/6/2019 بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام.. السيد/ خالد محمد الرشيدي وذلك لتكريمه على ما بذله من جهود مميزة ساعدت رجال الشرطة على القاء القبض على 3 مقيمين قاموا بسرقة عدد من المناهيل.

وفي بداية اللقاء رحب الفريق الجراح بضيفه، مشيدا بالحس الوطني لدى المواطن المكرم خالد الرشيدي

Advertisements

وأكد اهمية الدور الأمني للمواطنين والمقيمين من خلال تواصلهم وتعاونهم مع رجال الشرطه .    

ومن جانبه أعرب المواطن المكرم عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على حسن الاستقبال.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجراح يكرم المواطن خالد الرشيدي لمساعدته رجال الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا