الداخلية: التسجيل الصوتي لاحد القيادات الأمنية تم فبركته ويعود لسنوات سابقة

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وزارة الداخلية ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ان ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تسجيل صوتي لاحد القيادات الأمنية يعود لسنوات سابقة تم ربطه بتسهيل هروب مطلوب من المنفذ في ذلك الوقت وتم اتخذ الاجراءات القانونيه في حينه ، وقد تم اعادة تداول التسجيل الصوتي مره اخرى واعادته بقضية هروب احد المواطنين المطلوبين حاليا وخروجه ودخوله الى البلاد بصورة غير شرعية وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني اتخاذ الاجراءات القانونيه الكفيلة بردع من ذاع ونشر واعاد التسجيل .

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