انت الان تتابع الداخلية: ضبط ثلاث مقيمين بتهمة سرقة أغطية المناهيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام بعض العاملين في بلدية الكويت بسرقة أغطية المناهيل فقد تم التعامل الفوري معهم وإلقاء القبض عليهم واحالتهم الي الإدارة العامة للمباحث الجنائية للتحقيق وجاري التنسيق مع بلدية الكويت لاتخاذ الإجراءات القانونية و إبعادهم من البلاد.
وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على ضرورة الحفاظ على المال العام وعدم التعدي على أملاك الدولة، مشيرة بذلك إلى أن كل من يقوم بهذا العمل الإجرامي يتم التعامل الفوري معه وإبعاده عن البلاد للصالح العام .
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