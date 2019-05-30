انت الان تتابع واشنطن تؤكد أن مؤتمر البحرين لا يزال قائما رغم التطورات السياسية في اسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مستشار الرئيس الاميركي جاريد كوشنر

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