الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الداخلية ذكرت الادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية تعقيبا على تسريب أمر عمليات بحجز أحد قطاعات الوزارة حجزاً كلياً على مواقع التواصل الاجتماعي. أن الاجهزة الأمنية المختصة تمكنت من ضبط من قام بعملية التسريب وهو مقيم من جنسية عربية يعمل بوزارة الداخلية. وقد أقر واعترف بارتكابه الفعل، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية ضده وانهاء عقد عمله وترحيله من البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: ترحيل مقيم يعمل بالوزارة سرب أمر عمليات بالمؤسسة الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.